Плакса. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Плакса
2-й сезон
7-я серия
9.32024, Плакса. Сезон 2. Серия 7
Драма, Музыка16+
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Плакса 2 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пока Маша разбирается с новыми проблемами в Новоморске, за ней охотится Костя — ассистент Льва. Парень понимает, что разобраться с девушкой в маленьком городе без свидетелей вряд ли удастся, поэтому он решает действовать осторожно и замаскировать свои злодеяния под несчастный случай. Настроен он серьезно. Ничего не подозревающая девушка тем временем проводит сольный концерт «Я не плакса». Матвей мечтает выступить на местном фестивале, и Людмила Васильевна его полностью поддерживает: у нее на это свои причины.

Неужели Машу ждет новое покушение? «Плакса» 2 сезон — смотреть онлайн седьмую серию можно на Wink в отличном качестве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Музыка
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»