Пока Маша разбирается с новыми проблемами в Новоморске, за ней охотится Костя — ассистент Льва. Парень понимает, что разобраться с девушкой в маленьком городе без свидетелей вряд ли удастся, поэтому он решает действовать осторожно и замаскировать свои злодеяния под несчастный случай. Настроен он серьезно. Ничего не подозревающая девушка тем временем проводит сольный концерт «Я не плакса». Матвей мечтает выступить на местном фестивале, и Людмила Васильевна его полностью поддерживает: у нее на это свои причины.



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