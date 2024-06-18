Плакса. Сезон 2. Серия 5
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Сериалы
Плакса
2-й сезон
5-я серия
9.32024, Плакса. Сезон 2. Серия 5
Драма, Музыка16+
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Плакса 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В пятой серии директриса Людмила Васильевна решает навести в новоморской школе порядок и вводит строгие правила. Творчество теперь оказывается под запретом, группа «Плакса» больше не может репетировать в школьном зале. Помочь может только внук «Шишки» Матвей, который взамен требует назначить его солистом. Параллельно Маша в колонии сталкивается с не меньшими ограничениями. Ее задача — вести себя как можно тише, чтобы выйти раньше назначенного срока. Но как не протестовать, когда несправедливости вокруг так много? Родители и Никита тем временем не сдаются и борются за пересмотр ее дела.

История о правилах, запретах и о смелости, которая нужна, чтобы их нарушить. Сериал «Плакса» 2 сезон, 5 серия уже доступна на Wink в отличном качестве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Музыка
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»