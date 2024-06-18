В пятой серии директриса Людмила Васильевна решает навести в новоморской школе порядок и вводит строгие правила. Творчество теперь оказывается под запретом, группа «Плакса» больше не может репетировать в школьном зале. Помочь может только внук «Шишки» Матвей, который взамен требует назначить его солистом. Параллельно Маша в колонии сталкивается с не меньшими ограничениями. Ее задача — вести себя как можно тише, чтобы выйти раньше назначенного срока. Но как не протестовать, когда несправедливости вокруг так много? Родители и Никита тем временем не сдаются и борются за пересмотр ее дела.



История о правилах, запретах и о смелости, которая нужна, чтобы их нарушить. Сериал «Плакса» 2 сезон, 5 серия уже доступна на Wink в отличном качестве.

