Плакса. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Плакса
2-й сезон
6-я серия
9.32024, Плакса. Сезон 2. Серия 6
Драма, Музыка16+
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Плакса 2 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Маша наконец выходит из колонии благодаря усилиям Никиты и Володи. Но на свободе ее ждут новые сложности. Людмила Васильевна давит на девушку, чтобы заставь ее сменить школу, а группа «Плакса» уже успела сменить солиста и даже название, теперь Матвей мечтает стать главной звездой школы. К Никите приезжает его московская подруга Юля. Володя же, сосредоточенный на спасении Маши, кажется, забывает, что в колонии по-прежнему находится его дочь Крис.

Как Маша справится с переменами? Удастся ли Володе искупить вину перед дочерью? Сериал «Плакса» 2 сезон смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink. Шестая серия уже доступна в отличном качестве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Музыка
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»