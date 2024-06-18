Маша наконец выходит из колонии благодаря усилиям Никиты и Володи. Но на свободе ее ждут новые сложности. Людмила Васильевна давит на девушку, чтобы заставь ее сменить школу, а группа «Плакса» уже успела сменить солиста и даже название, теперь Матвей мечтает стать главной звездой школы. К Никите приезжает его московская подруга Юля. Володя же, сосредоточенный на спасении Маши, кажется, забывает, что в колонии по-прежнему находится его дочь Крис.



Как Маша справится с переменами? Удастся ли Володе искупить вину перед дочерью? Сериал «Плакса» 2 сезон смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink. Шестая серия уже доступна в отличном качестве.

