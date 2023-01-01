Плакса 1 серия (1 сезон) смотреть онлайн
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Семья Маши переезжает из шикарного московского дома в провинциальный Новоморск. Отец девочки лишился бизнеса, и единственный выход — временно пожить у тещи. Маша поступает в обычную государственную школу и сразу же привлекает внимание местной заводилы Крис. Компания ее подружек нападает на Машу, а сама «звезда школы» настраивает против новенькой весь класс. В тот же день Маша знакомится со старшеклассником-пловцом Даней, который оказывается парнем Крис. На уроке музыки девочка демонстрирует свой талант — она прекрасно поет. Сможет ли Маша привыкнуть к новой реальности и найти друзей несмотря на козни Крис? Смотрите сериал «Плакса» — 1 серия 1 сезона доступна на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Ника
Жукова
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Анар
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Елена
Захарова
- Актриса
Анна
Гуляренко
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актриса
Анна
Зайкова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актриса
Афина
Лукиди
- Актриса
Алина
Воскресенская
- Актёр
Баста
- Актёр
Глеб
Викторов
- Актёр
Адам
Кумаев
- ДЧАктёр
Даниил
Чибриков
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актёр
Григорий
Дудник
- ИРАктриса
Ирина
Рыжкова
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Артём
Жигулин
- МБАктриса
Мария
Бокова
- Актриса
Мария
Романова
- ЕХАктриса
Елизавета
Хомякова
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Алексей
Онежен
- СНАктриса
Софья
Николаева
- ДШАктёр
Дмитрий
Шепелев
- ПШАктёр
Платон
Шепелев
- Актриса
Анастасия
Годунова
- Актёр
Даниил
Савельев
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Сценарист
Сергей
Жуков
- Сценарист
Оксана
Барковская
- Сценарист
Вадим
Бакунев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Жуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- НХХудожница
Ника
Хомич
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- КПМонтажёр
Константин
Павлов
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев
- ИПКомпозитор
Игорь
Пиджаков
- МЖКомпозитор
Михаил
Жуков