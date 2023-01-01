Плакса 1 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Семья Маши переезжает из шикарного московского дома в провинциальный Новоморск. Отец девочки лишился бизнеса, и единственный выход — временно пожить у тещи. Маша поступает в обычную государственную школу и сразу же привлекает внимание местной заводилы Крис. Компания ее подружек нападает на Машу, а сама «звезда школы» настраивает против новенькой весь класс. В тот же день Маша знакомится со старшеклассником-пловцом Даней, который оказывается парнем Крис. На уроке музыки девочка демонстрирует свой талант — она прекрасно поет. Сможет ли Маша привыкнуть к новой реальности и найти друзей несмотря на козни Крис? Смотрите сериал «Плакса» — 1 серия 1 сезона доступна на видеосервисе Wink!



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