Плакса. Сезон 1. Серия 1
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Плакса
1-й сезон
1-я серия
9.32023, Плакса. Сезон 1. Серия 1
Драмы, Мелодрамы16+

Плакса 1 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Семья Маши переезжает из шикарного московского дома в провинциальный Новоморск. Отец девочки лишился бизнеса, и единственный выход — временно пожить у тещи. Маша поступает в обычную государственную школу и сразу же привлекает внимание местной заводилы Крис. Компания ее подружек нападает на Машу, а сама «звезда школы» настраивает против новенькой весь класс. В тот же день Маша знакомится со старшеклассником-пловцом Даней, который оказывается парнем Крис. На уроке музыки девочка демонстрирует свой талант — она прекрасно поет. Сможет ли Маша привыкнуть к новой реальности и найти друзей несмотря на козни Крис? Смотрите сериал «Плакса» — 1 серия 1 сезона доступна на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»