Биография

Шура — певец и автор песен. Настоящее имя — Александр Медведев. Лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года». Родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. Семья певца не связана с миром искусства, однако с детства Александр проявлял интерес к музыке и сценическому искусству. Не имеет музыкального образования, но всегда активно участвовал в различных творческих кружках и мероприятиях. Окончил курсы дизайнеров-флористов, получил диплом мастера по икебане, также занимался рукоделием. Шура стал известен не только как певец, но и как артист, принимавший участие в различных телепроектах и шоу. Также он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет все», «Лиса Алиса», участник проекта «Хит».