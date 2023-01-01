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Хит
Актёры и съёмочная группа сериала «Хит»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хит»

Режиссёры

Родион Чепель

Родион Чепель

Режиссёр
Дилия Альшина

Дилия Альшина

Dilia Alshina
Режиссёр
Андрей Ананин

Андрей Ананин

Режиссёр
Владислав Ананьев

Владислав Ананьев

Режиссёр

Актёры

Тося Чайкина

Тося Чайкина

АктрисаВ роли самой себя
Шура

Шура

АктёрВ роли самого себя
Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

АктёрВ роли самого себя
Юрий Аксюта

Юрий Аксюта

АктёрВ роли самого себя
FEDUK

FEDUK

АктёрВ роли самого себя
Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

АктёрВ роли самого себя
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

АктёрВ роли самого себя
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

АктёрВ роли самого себя
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников

АктёрВ роли самого себя
Дмитрий Гройсман

Дмитрий Гройсман

АктёрВ роли самого себя
Юлия Савичева

Юлия Савичева

АктрисаВ роли самой себя
Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

АктрисаВ роли самой себя
Александр Толмацкий

Александр Толмацкий

АктёрВ роли самого себя
Яна Чурикова

Яна Чурикова

АктрисаВ роли самой себя
Лена Катина

Лена Катина

АктрисаВ роли самой себя
Анастасия Уколова

Анастасия Уколова

АктрисаВ роли самой себя
Богдан Титомир

Богдан Титомир

АктёрВ роли самого себя
Виктор Рыбин

Виктор Рыбин

АктёрВ роли самого себя
Леонид Бурлаков

Леонид Бурлаков

АктёрВ роли самого себя
Александр Войтинский

Александр Войтинский

АктёрВ роли самого себя

Сценаристы

Захар Чавкин

Захар Чавкин

Сценарист
Кирилл Ашумов

Кирилл Ашумов

Сценарист
Олег Кармунин

Олег Кармунин

Сценарист
Максим Никольский

Максим Никольский

Сценарист
Армен Степанян

Армен Степанян

Сценарист
Антон Никонов

Антон Никонов

Сценарист
Алексей Кобылков

Алексей Кобылков

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Захар Чавкин

Захар Чавкин

Продюсер
Кирилл Ашумов

Кирилл Ашумов

Продюсер
Никита Кватания

Никита Кватания

Продюсер
Полина Гассельблат

Полина Гассельблат

Продюсер
Максим Добромыслов

Максим Добромыслов

Продюсер
Дмитрий Ашман

Дмитрий Ашман

Продюсер
Лев Трофимов

Лев Трофимов

Продюсер

Композиторы

Кирилл Бородулев

Кирилл Бородулев

Композитор

Звукорежиссёры

Владислав Вдовин

Владислав Вдовин

Звукорежиссёр