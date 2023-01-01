Хит 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть
8.42024, Хит. Сезон 1 8 серий
Документальные16+
Сезоны и серии
Сюжет
Как рождались русские хиты? Об этом расскажет документальный проект от Wink Originals — встречайте «Хит»!
1 сезон включает 8 серий, на протяжении которых вы увидите множество российских звезд, среди которых Ваня Дмитриенко, Шура, IOWA, FEDUK, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук, Бьянка, Дмитрий Маликов, Иосиф Пригожин, Яна Чурикова и другие, не менее яркие артисты. Слушать хиты, смотреть, как снимались клипы и писались тексты — все это можно в документальном сериале «Хит»!
Как рождаются песни-хиты и как они влияют на целые поколения? Узнаете из этой музыкальной документалки — смотреть «Хит» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Сериал Хит 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- Режиссёр
Родион
Чепель
- Режиссёр
Дилия
Альшина
- ААРежиссёр
Андрей
Ананин
- ВАРежиссёр
Владислав
Ананьев
- Актриса
Тося
Чайкина
- Актёр
Шура
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актёр
Юрий
Аксюта
- Актёр
FEDUK
- Актёр
Дмитрий
Маликов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Иосиф
Пригожин
- Актёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Дмитрий
Гройсман
- Актриса
Юлия
Савичева
- Актриса
Татьяна
Буланова
- Актёр
Александр
Толмацкий
- Актриса
Яна
Чурикова
- Актриса
Лена
Катина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Богдан
Титомир
- Актёр
Виктор
Рыбин
- Актёр
Леонид
Бурлаков
- Актёр
Александр
Войтинский
- ЗЧСценарист
Захар
Чавкин
- КАСценарист
Кирилл
Ашумов
- ОКСценарист
Олег
Кармунин
- МНСценарист
Максим
Никольский
- АССценарист
Армен
Степанян
- АНСценарист
Антон
Никонов
- АКСценарист
Алексей
Кобылков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- НКПродюсер
Никита
Кватания
- ПГПродюсер
Полина
Гассельблат
- МДПродюсер
Максим
Добромыслов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Ашман
- ЛТПродюсер
Лев
Трофимов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев
- ВВЗвукорежиссёр
Владислав
Вдовин