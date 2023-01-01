Хит 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

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Как рождались русские хиты? Об этом расскажет документальный проект от Wink Originals — встречайте «Хит»!



1 сезон включает 8 серий, на протяжении которых вы увидите множество российских звезд, среди которых Ваня Дмитриенко, Шура, IOWA, FEDUK, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук, Бьянка, Дмитрий Маликов, Иосиф Пригожин, Яна Чурикова и другие, не менее яркие артисты. Слушать хиты, смотреть, как снимались клипы и писались тексты — все это можно в документальном сериале «Хит»!



Как рождаются песни-хиты и как они влияют на целые поколения? Узнаете из этой музыкальной документалки — смотреть «Хит» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



Сериал Хит 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.