Биография

Дмитрий Давиденко — российский продюсер и киновед. Родился в Улан-Удэ 1 апреля 1976 года. Свою карьеру начал в таких российских киностудиях, как «Красная стрела», «Продюсерская компания Валерия Тодоровского», «Рекун», «Мармот-фильм». Дмитрий организовал крупные фестивали российского кино в Аргентине, Новой Зеландии, Австралии и Армении. С 2022 года занимает пост директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ. Дмитрий Давиденко известен своей работой в качестве продюсера над такими российскими проектами, как «Поддубный», «Ворона», «Географ глобус пропил», «Ладога», «Частица вселенной», «Оттепель». В 2022 году активно участвовал в создании мелодраматического сериала «Надвое».