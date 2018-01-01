Серая мышь (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Серая мышь. Сезон 1
Серая мышь
1-й сезон

Серая мышь (сериал, 2023) сезон 1

2023, Серая мышь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

О сериале

В жизни Юли наступают сложные времена. Помимо проблем на работе, выясняется, что муж Гена завел любовницу. Юля в отчаянии: накануне юбилея совместной жизни она ощущает себя никому не нужной серой мышью. Как поднять самооценку в такой ситуации? Только романом с новым мужчиной.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Серая мышь»