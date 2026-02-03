9.12024, Жена моего сына 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Жена моего сына (сериал, 2024) смотреть онлайн
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О сериале
Открытая и жизнерадостная фармацевт Надя выходит замуж за перспективного ученого-химика Вадима, от которого ждет ребенка. Правда, радость длится недолго – свекровь Нади, уверенная в себе и успешная бизнесвумен Ольга, категорически не одобряет выбор сына. Вадим соглашается на предложение о работе в Африке, планируя забрать Надю с сыном в ближайшее время.
Ольга же и не думает отпускать внука, которого собирается воспитать по-своему. Она находит Вадиму любовницу, чтобы он бросил жену. Ольга намерена забрать внука любым способом, в результате Надя оказывается в больнице. Среди ее знакомых есть Денис, который готов ради нее на все…
Рейтинг
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ЕГАктриса
Евгения
Глотова
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- ЕТАктёр
Евгений
Токарев
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- Актриса
Екатерина
Семенова
- ВВАктриса
Валентина
Ворожцова
- Сценарист
Кира
Худолей
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- СКПродюсер
Светлана
Комиссарчик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- АМХудожник
Алексей
Мельник
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков