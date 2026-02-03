Жена моего сына. Сезон 1. Серия 1
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Жена моего сына
1-й сезон
1-я серия
9.12024, Жена моего сына. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Жена моего сына (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Открытая и жизнерадостная фармацевт Надя выходит замуж за перспективного ученого-химика Вадима, от которого ждет ребенка. Правда, радость длится недолго – свекровь Нади, уверенная в себе и успешная бизнесвумен Ольга, категорически не одобряет выбор сына. Вадим соглашается на предложение о работе в Африке, планируя забрать Надю с сыном в ближайшее время.

Ольга же и не думает отпускать внука, которого собирается воспитать по-своему. Она находит Вадиму любовницу, чтобы он бросил жену. Ольга намерена забрать внука любым способом, в результате Надя оказывается в больнице. Среди ее знакомых есть Денис, который готов ради нее на все…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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