9.22024, Единственная моя 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Единственная моя (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Мать-одиночка Ирина Воронова воспитывает десятилетнего сына Алёшу и заботится о младшей сестре после потери мамы. Когда-то она была по-настоящему счастлива и влюблена в Дмитрия, но из-за интриг их однокурсницы возлюбленный бросил ее, даже не подозревая, что она беременна от него. Не закончив медицинский, Ира уехала в город к маме и младшей сестре.
Спустя одиннадцать лет Ирина и Дима вновь встретились. Теперь она — жена отчима Димы, который искренне полюбил её, привязался к Алёше и не догадывается, что у Иры и Димы были отношения, и тем более, что Алёша, которого Иван хочет усыновить, — сын Димы.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- АКАктёр
Артем
Крылов
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ГЯАктёр
Геннадий
Яковлев
- Сценарист
Кира
Худолей
- КФСценарист
Каринэ
Фолиянц
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АСПродюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Ирина
Босова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- ИБОператор
Игорь
Буряк