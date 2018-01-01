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Сериалы
Единственная моя
Актёры и съёмочная группа сериала «Единственная моя»

Актёры и съёмочная группа сериала «Единственная моя»

Режиссёры

Александра Бутько

Александра Бутько

Режиссёр

Актёры

Евгения Розанова

Евгения Розанова

Актриса
Артем Крылов

Артем Крылов

Актёр
Олег Алмазов

Олег Алмазов

Актёр
Геннадий Яковлев

Геннадий Яковлев

Актёр

Сценаристы

Кира Худолей

Кира Худолей

Сценарист
Каринэ Фолиянц

Каринэ Фолиянц

Сценарист

Продюсеры

Юлия Щетинина

Юлия Щетинина

Продюсер
Людмила Жигалова

Людмила Жигалова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Андрей Семенов

Андрей Семенов

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер

Художники

Наталья Чабаненко

Наталья Чабаненко

Natalya Chabanenko
Художница

Операторы

Игорь Буряк

Игорь Буряк

Оператор