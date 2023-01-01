Биография

Евгения Константиновна Розанова – российская актриса. Востребована и популярна благодаря своей внешности и умению входить в роль. Актриса Евгения Розанова родилась в декабре 1990 года в Москве. Родители девочки никак не были связаны с кино, поэтому решение Евгении стать актрисой очень удивило всех. В школьные годы она активно принимала участие во всех концертах и спектаклях. После занятий посещала музыкальную школу, которая дала ей возможность научиться выступать перед публикой. Затем девушка подала документы в учебное заведение, связанное с актерским мастерством и кинематографом, однако с первого раза ей поступить туда не удалось. Информации о личной жизни Розановой нет, поэтому очень тяжело судить о том, есть ли у нее избранник или девушка до сих пор свободна. Карьера актрисы началась еще в период студенчества. Роли Евгения Розанова получала эпизодические, но это помогало ей осваивать больше навыков. Впервые она появилась в сериале «Универ». В результате еще нескольких съемок ее утвердили на главную роль в фильме «Выжить после». Кастинг был очень сложным, но девушка показала себя с лучшей стороны. На сегодняшний день Евгения продолжает съемочную деятельность и постепенно осваивает новые роли.