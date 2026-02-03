Единственная моя (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Мать-одиночка Ирина Воронова воспитывает десятилетнего сына Алёшу и заботится о младшей сестре после потери мамы. Когда-то она была по-настоящему счастлива и влюблена в Дмитрия, но из-за интриг их однокурсницы возлюбленный бросил ее, даже не подозревая, что она беременна от него. Не закончив медицинский, Ира уехала в город к маме и младшей сестре.



Спустя одиннадцать лет Ирина и Дима вновь встретились. Теперь она — жена отчима Димы, который искренне полюбил её, привязался к Алёше и не догадывается, что у Иры и Димы были отношения, и тем более, что Алёша, которого Иван хочет усыновить, — сын Димы.

