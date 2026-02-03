Не бойся, верь, люби
Wink
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Не бойся, верь, люби
8.92024, Не бойся, верь, люби 1 сезон
Мелодрама18+
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Не бойся, верь, люби (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Марина — экскурсовод в эколого-просветительской школе, очень любит детей, но своих родить не получается — проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от супруга. Спустя 9 месяцев, когда у неё уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрёт, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Не бойся, верь, люби»