Биография

Виктория Цыганкова – российская театральная и киноактриса, детский хореограф. Широкий зритель знает ее по работам в сериалах и рекламных роликах. Виктория родилась в 1971 году в маленьком городке Анжеро-Судженск (Кемеровская область). Она с детства мечтала о сцене и хотела попасть в актерскую среду. Цыганкова поступила в Институт Современного Искусства на актерский факультет в мастерскую В. Н. Комратова. После получения диплома актриса сотрудничала с Театром Эмоциональной драмы и Русским реалистическим театром. Театральные работы Виктории Цыганковой: «Грамматика любви», «Евгений Онегин», «Мужчина по расписанию» и другие. Артистка много снимается в кино, сериалах, музыкальных видеоклипах и рекламных роликах. Известные фильмы Виктории Цыганковой: «Филфак», «Точка невозврата», «Страсть», «Дело врачей», «Слепой поворот» и многие другие. Кроме того, актриса много работает с детьми, преподает ритмику и хореографию, а также пантомиму и пластическую импровизацию. Цыганкова принимала участие в пластическом проекте Центра Циркового Искусства и сотрудничала с театром пантомимы «Канон». Сейчас актриса продолжает строить карьеру, снимается в кино и дает детские мастер-классы.