Марина — экскурсовод в эколого-просветительской школе, очень любит детей, но своих родить не получается — проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от супруга. Спустя 9 месяцев, когда у неё уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрёт, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.

