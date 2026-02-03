8.92024, Не бойся, верь, люби. Сезон 1. Серия 2
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Не бойся, верь, люби (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Марина — экскурсовод в эколого-просветительской школе, очень любит детей, но своих родить не получается — проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от супруга. Спустя 9 месяцев, когда у неё уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрёт, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.
Рейтинг
- НТРежиссёр
Наталья
Титова
- АМАктёр
Алексей
Моисеев
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- МКАктриса
Мария
Кононова
- ВЦАктриса
Виктория
Цыганкова
- ВКАктёр
Вячеслав
Коротков
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ВШАктриса
Виктория
Шахова
- Актёр
Арсений
Хасанов
- Сценарист
Кира
Худолей
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ПРПродюсер
Павел
Романский
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АЦХудожник
Ахшар
Цавкилов
- СИКомпозитор
Святослав
Ильин