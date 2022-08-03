Погоня за тремя зайцами (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.62015, Погоня за тремя зайцами. Серия 2
Детектив, Комедия12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Отдыхая в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в полицию. Преступник начинает охотиться за ними: одной присылает отравленный кофе, другой портит тормоза в машине, третью чуть не сбивает на дороге. Расследование приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», где бандиты под багетами картин прячут ценности.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Алла
Юганова
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Артур
Ваха
- ИОАктёр
Иван
Ожогин
- ЕКАктриса
Елена
Купрашевич
- Актриса
Серафима
Низовская
- АЧАктёр
Андрей
Чуманов
- ОКАктриса
Ольга
Красковская
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- Сценарист
Кира
Худолей
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ПППродюсер
Пётр
Пафомов
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ААХудожник
Артём
Агапов
- ТПХудожница
Татьяна
Пояркова
- АПХудожник
Алексей
Прокофьев
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков