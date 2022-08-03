Погоня за тремя зайцами. Серия 2
Погоня за тремя зайцами
1-й сезон
2-я серия

Погоня за тремя зайцами (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62015, Погоня за тремя зайцами. Серия 2
Детектив, Комедия12+
Отдыхая в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в полицию. Преступник начинает охотиться за ними: одной присылает отравленный кофе, другой портит тормоза в машине, третью чуть не сбивает на дороге. Расследование приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», где бандиты под багетами картин прячут ценности.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

