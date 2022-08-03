Погоня за тремя зайцами (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Отдыхая в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в полицию. Преступник начинает охотиться за ними: одной присылает отравленный кофе, другой портит тормоза в машине, третью чуть не сбивает на дороге. Расследование приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», где бандиты под багетами картин прячут ценности.

