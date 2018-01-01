Wink
Сериалы
Закон мышеловки
1-й сезон

Закон мышеловки (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

8.02007, Закон мышеловки. Сезон 1 8 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молодой ученый Вадим воплотил мечту нескольких поколений кибернетиков, создав компьютерный интеллект - электронную копию человеческого мозга. Но даже сам изобретатель не знает, какая цена заплачена за его открытие.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон мышеловки»