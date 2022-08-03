Край (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвращается бывший танкист Игнат. Он принимается восстанавливать брошенный немецкий паровоз, и влюбляется в немку, хозяйку паровоза. Но тогдашний режим и зависть других превращают все в настоящий шекспировский роман...

