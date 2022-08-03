Край (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвращается бывший танкист Игнат. Он принимается восстанавливать брошенный немецкий паровоз, и влюбляется в немку, хозяйку паровоза. Но тогдашний режим и зависть других превращают все в настоящий шекспировский роман...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актёр
Владимир
Машков
- АШАктриса
Аньорка
Штрехель
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Сергей
Гармаш
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ВБАктёр
Владас
Багдонас
- Актриса
Анна
Уколова
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ИСПродюсер
Игорь
Симонов
- АМПродюсер
Александр
Максимов
- Продюсер
Алексей
Учитель
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ГНМонтажёр
Глеб
Никульский
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс