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Край (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Край
Драма118 мин18+

О фильме

В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвращается бывший танкист Игнат. Он принимается восстанавливать брошенный немецкий паровоз, и влюбляется в немку, хозяйку паровоза. Но тогдашний режим и зависть других превращают все в настоящий шекспировский роман...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Край»