Статский советник

Статский советник (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.32005, Статский советник
Драма129 мин18+
Российская империя, конец XIX века. Убит сибирский генерал-губернатор Храпов. На месте преступления убийцей был оставлен кинжал с загадочной аббревиатурой «БГ». Статский советник Фандорин приступает к расследованию.

Россия
Драма
SD
129 мин / 02:09

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb