Каменская (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн
9.51999, Каменская. Сезон 1 16 серий
Драма, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Аналитик МУРа, майор милиции Анастасия Каменская подключается к расследованию загадочного происшествия, в результате которого погибла молодая женщина - сотрудник МВД. Внешне все выглядит как трагический и нелепый несчастный случай.
Однако привычка не верить в случайности заставляет Каменскую обратить более пристальное внимание на людей, окружавших погибшую. Разбираясь в малозначащих на первый взгляд обстоятельствах дела, майор Каменская не подозревает, что включается в смертельно опасную игру, ставкой в которой станет ее собственная жизнь...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- АПСценарист
Александр
Полозов
- НТСценарист
Наталия
Токарева
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Лютаева
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- ВИХудожница
Виктория
Ильина
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ААКомпозитор
Алексей
Айги