Каменская (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

Каменская
1-й сезон

Каменская (сериал, 1999) сезон 1

1999, Каменская. Сезон 1 16 серий
Драма, Детектив

О сериале

Аналитик МУРа, майор милиции Анастасия Каменская подключается к расследованию загадочного происшествия, в результате которого погибла молодая женщина - сотрудник МВД. Внешне все выглядит как трагический и нелепый несчастный случай.

Однако привычка не верить в случайности заставляет Каменскую обратить более пристальное внимание на людей, окружавших погибшую. Разбираясь в малозначащих на первый взгляд обстоятельствах дела, майор Каменская не подозревает, что включается в смертельно опасную игру, ставкой в которой станет ее собственная жизнь...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

