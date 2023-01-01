Каменская (сериал, 1999) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Аналитик МУРа, майор милиции Анастасия Каменская подключается к расследованию загадочного происшествия, в результате которого погибла молодая женщина - сотрудник МВД. Внешне все выглядит как трагический и нелепый несчастный случай.



Однако привычка не верить в случайности заставляет Каменскую обратить более пристальное внимание на людей, окружавших погибшую. Разбираясь в малозначащих на первый взгляд обстоятельствах дела, майор Каменская не подозревает, что включается в смертельно опасную игру, ставкой в которой станет ее собственная жизнь...



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