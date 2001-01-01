Сезон охоты 2
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Сезон охоты 2

Сезон охоты 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.12001, Сезон охоты 2
Триллер, Детектив120 мин16+

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О фильме

В руки адвоката Погодина попадает старинная икона, вызвавшая целую серию загадочных смертей среди людей, которые так или иначе были с ней связаны. Пытаясь вернуть ее законным владельцам, Погодин оказывается под прицелом двух группировок, желающих заполучить икону любой ценой…

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Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Сезон охоты 2»