Сезон охоты 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.12001, Сезон охоты 2
Триллер, Детектив120 мин16+
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О фильме
В руки адвоката Погодина попадает старинная икона, вызвавшая целую серию загадочных смертей среди людей, которые так или иначе были с ней связаны. Пытаясь вернуть ее законным владельцам, Погодин оказывается под прицелом двух группировок, желающих заполучить икону любой ценой…
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Крупницкий
- ИШАктёр
Игорь
Шавлак
- ТОАктриса
Татьяна
Окуневская
- ЛКАктёр
Леонид
Кулагин
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- Актриса
Татьяна
Шитова
- Актёр
Александр
Белявский
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АЖАктёр
Александр
Жоголь
- Актёр
Александр
Клюквин
- СБСценарист
Сергей
Баранов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- СБОператор
Сергей
Баранов