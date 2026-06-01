Малыш-каратист
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Малыш-каратист

Фильм Малыш-каратист

2026, Малыш-каратист
Боевик, Драма6+
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О фильме

Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Спортивный, Боевик, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.5 КиноПоиск