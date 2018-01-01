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Фильмы
Малыш-каратист
Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш-каратист»

Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш-каратист»

Режиссёры

Алексей Алфёров

Алексей Алфёров

Режиссёр

Актёры

Роман Курцын

Роман Курцын

Актёр
Мирон Проворов

Мирон Проворов

Актёр
Кирилл Плетнёв

Кирилл Плетнёв

Актёр
Полина Максимова

Полина Максимова

Актриса

Сценаристы

Михаил Погосов

Михаил Погосов

Сценарист
Роман Курцын

Роман Курцын

Сценарист
Анна Симикина

Анна Симикина

Сценарист

Продюсеры

Михаил Погосов

Михаил Погосов

Продюсер
Роман Курцын

Роман Курцын

Продюсер
Денис Мурашкин

Денис Мурашкин

Продюсер

Художники

Давид Зограбян

Давид Зограбян

Художник

Операторы

Дмитрий Волков

Дмитрий Волков

Оператор