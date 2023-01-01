Нечаянная радость (2012)
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Нечаянная радость (2012)

Нечаянная радость (2012) (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.72012, Нечаянная радость (2012) 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Провинциалка Маша мечтает учиться рисовать. Но для этого надо уехать в Москву. Отец, воспитывающий ее одну, против ее отъезда. Он считает, что Москва перемелет ее и выбросит на обочину жизни, как поступила с ним. Маша, невзирая на уговоры отца, отправляется в Москву поступать в художественное училище. Но не поступает.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нечаянная радость (2012)»