Нечаянная радость (2012) (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Провинциалка Маша мечтает учиться рисовать. Но для этого надо уехать в Москву. Отец, воспитывающий ее одну, против ее отъезда. Он считает, что Москва перемелет ее и выбросит на обочину жизни, как поступила с ним. Маша, невзирая на уговоры отца, отправляется в Москву поступать в художественное училище. Но не поступает.



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