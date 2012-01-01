Нечаянная радость (2012) (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72012, Нечаянная радость (2012). Серия 1
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Сюжет
Провинциалка Маша мечтает учиться рисовать. Но для этого надо уехать в Москву. Отец, воспитывающий ее одну, против ее отъезда. Он считает, что Москва перемелет ее и выбросит на обочину жизни, как поступила с ним. Маша, невзирая на уговоры отца, отправляется в Москву поступать в художественное училище. Но не поступает.
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5.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- Актриса
Полина
Филоненко
- АПАктёр
Александр
Павлов
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Василий
Бочкарев
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ДГАктёр
Дмитрий
Глазачев
- АААктёр
Артур
Александрович
- ЕРАктриса
Елена
Родак
- МШСценарист
Михаил
Шполянский
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВШХудожник
Вадим
Шафранский
- ЛМХудожница
Людмила
Мильчанина
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- ЛИОператор
Леонид
Илюхин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко