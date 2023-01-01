Еще один шанс (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В жизни Полины происходит страшная трагедия: она теряет близких людей. Ее муж и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной аварии. Сама женщина чудом выживает, но нужна ли ей теперь эта жизнь, когда нет рядом ее любимых мужчин. Полина находится на грани самоубийства. Выйти из жуткой депрессии героине помогает сестра Вера, она советует родить еще одного ребенка. Полине остается лишь найти достойного отца для будущего малыша. Самым подходящим кандидатом оказывается Арсений. Забеременев, Полина немедленно расстается с мужчиной.



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