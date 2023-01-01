WinkСериалыЕще один шанс1-й сезон
Еще один шанс (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12009, Еще один шанс. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
В жизни Полины происходит страшная трагедия: она теряет близких людей. Ее муж и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной аварии. Сама женщина чудом выживает, но нужна ли ей теперь эта жизнь, когда нет рядом ее любимых мужчин. Полина находится на грани самоубийства. Выйти из жуткой депрессии героине помогает сестра Вера, она советует родить еще одного ребенка. Полине остается лишь найти достойного отца для будущего малыша. Самым подходящим кандидатом оказывается Арсений. Забеременев, Полина немедленно расстается с мужчиной.
Сериал Еще один шанс 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Актриса
Мария
Аниканова
- Актёр
Юрий
Батурин
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- Актёр
Александр
Наумов
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- НКАктриса
Наталья
Калатай
- ОКАктёр
Олесь
Кацион
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- ЖБАктриса
Жанна
Богдевич
- СЩАктёр
Станислав
Щёкин
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- БРОператор
Борис
Райхлин
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик