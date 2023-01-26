Дом для двоих (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Настя и ее старший брат Миша во всем привыкли помогать друг другу, ведь с юных лет они остались совсем одни. Для сестры Михаил всегда был единственной опорой и поддержкой. Однако все поменялось после того, как Миша женился. В доме появилась еще одна женщина, а как известно, двум хозяйкам под одной крышей не ужиться. Настя во избежание размолвки с братом решает уехать в деревню.



Там она устраивается учительницей в школу и постепенно начинает налаживать новую жизнь. Судьба сводит ее с соседом Пашей, который помогает девушке обустроиться на незнакомом месте. Молодые люди постепенно сближаются, но тут в их жизни появляется Георгий Михайлович – влиятельный местный бизнесмен и спонсор школы…

