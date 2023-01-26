Дом для двоих (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.92009, Дом для двоих
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Настя и ее старший брат Миша во всем привыкли помогать друг другу, ведь с юных лет они остались совсем одни. Для сестры Михаил всегда был единственной опорой и поддержкой. Однако все поменялось после того, как Миша женился. В доме появилась еще одна женщина, а как известно, двум хозяйкам под одной крышей не ужиться. Настя во избежание размолвки с братом решает уехать в деревню.
Там она устраивается учительницей в школу и постепенно начинает налаживать новую жизнь. Судьба сводит ее с соседом Пашей, который помогает девушке обустроиться на незнакомом месте. Молодые люди постепенно сближаются, но тут в их жизни появляется Георгий Михайлович – влиятельный местный бизнесмен и спонсор школы…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Карина
Разумовская
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- РЗАктриса
Римма
Зюбина
- СЩАктёр
Сергей
Щелкалин
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- Актриса
Любава
Грешнова
- ВТАктриса
Виолетта
Трыкова
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- КЮПродюсер
Ксения
Юшкова
- ВГОператор
Владимир
Гуевский
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик