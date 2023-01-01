Биография

Римма Зюбина – актриса театра и кино, родилась в Закарпатье в августе 1971 года. По результатам рейтинга «Снято в Украине» признана лучшей актрисой 2017-2019 гг. Обладатель нескольких премий и международных наград. Известная актриса занимается благотворительной деятельностью в фонде «Краб», помогающем маленьким пациентам онкологических клиник. За активную общественную позицию получила награду «Древо жизни». Римма родилась в семье военного, поэтому часто переезжала с места на место. Детство провела в Венгрии. Девочка с самого раннего возраста была уверена, что станет только актрисой. Родители всячески поддерживали желание дочери: она занималась в балетной и музыкальной школах. С 17 лет Римма играла в театральных постановках «Ровесника» в родном Закарпатье. Окончила ужгородское культпросветучилище, год проучилась в Киеве в университете культуры и искусств. Учебу заканчивала заочно. Одновременно играла в драмтеатре Ужгорода. Вскоре актриса вернулась в украинскую столицу, работала параллельно в нескольких театрах. Римма не скрывает от общественности подробности своей счастливой личной жизни. Ее муж – украинский режиссер театра С. Моисеев. У Риммы и Станислава есть сын Даниил. Первую роль Зюбина сыграла в телефильме «О безумной любви, снайпере и космонавте» в 1992 году. Обаятельная актриса покорила зрителей своими персонажами в картине «Похождения брошенного мужа» и в «Женской интуиции». За роль в драматической киноленте «Гнездо горлицы» актриса получила премию «Золотая дзига». Из более поздних работ можно выделить фильмы Зюбиной «Моя новая жизнь» и «Срочно ищу мужа».