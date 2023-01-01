Биография

Алексей Гаврилов — российский актер театра и кино. Родился 14 апреля 1972 года. Первое образование Гаврилов получил в 1995 году в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» и лишь после этого начал развивать актерское мастерство. Поначалу он проходил обучение при Польском театре в Москве Евгения Лавренчука, а затем учился на курсах в киношколе. В 2021 году он получил диплом об окончании годичной программы ГИТИСа. Кинодебют Алексея Гаврилова состоялся в 2013 году в комедийной ленте «СашаТаня» от ТНТ. В портфолио актера в основном эпизодические роли, однако он успел сыграть в известных проектах «Ивановы-Ивановы», «Последний министр», «По законам военного времени» и «Зема». В 2021-м фильмография актера пополнилась криминальной драмой «Ваша честь» и спортивной комедией «Нефутбол», а еще через год — сериалами «Стас» и «Жизнь по вызову».