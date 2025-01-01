СМЕРШ 3 (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

«СМЕРШ 3. Объект 196» — это напряженный детектив о борьбе советской контрразведки с нацистскими агентами в финальные годы войны. Главные роли исполнили Игорь Петренко и Владислав Котлярский.



На этот раз капитаны Лавров и Семенов получают информацию о немецкой диверсионной операции, способной и�зменить ход войны. Под угрозой не просто стратегические объекты, а сам маршал Жуков. Советская контрразведка обнаруживает отвлекающий маневр противника, но удастся ли им выйти на след настоящей угрозы, пока не стало слишком поздно?



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