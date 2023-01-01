Домохозяин (сериал, 2025) смотреть онлайн

Полицейский вынужден в одиночку воспитывать двоих детей после исчезновения жены. Комедия «Домохозяин» — сериал с Павлом Чинаревым о том, как совмещать работу и семью.



Антон Шаталин живет в городе Семиморске и работает в полиции. Он ответственный опер, который все меньше думает о семье и все больше посвящает себя должностным обязанностям. Однажды Антону все-таки выдается выходной, и он решает порадовать жену и детей, устроив пикник. Заканчивается эта затея неожиданно: его супруга бесследно исчезает. Теперь на Шаталина сваливается куча домашних забот, а также воспитание сына и дочки. Все это ему предстоит совмещать с оперативной работой.



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