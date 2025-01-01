Домохозяин (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Полицейский вынужден в одиночку воспитывать двоих детей после исчезновения жены. Комедия «Домохозяин» — сериал с Павлом Чинаревым о том, как совмещать работу и семью.
Антон Шаталин живет в городе Семиморске и работает в полиции. Он ответственный опер, который все меньше думает о семье и все больше посвящает себя должностным обязанностям. Однажды Антону все-таки выдается выходной, и он решает порадовать жену и детей, устроив пикник. Заканчивается эта затея неожиданно: его супруга бесследно исчезает. Теперь на Шаталина сваливается куча домашних забот, а также воспитание сына и дочки. Все это ему предстоит совмещать с оперативной работой.
Справится ли он с этой задачей, расскажет «Домохозяин». Сериал 2025 года можно смотреть на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- АБРежиссёр
Андрей
Берченко
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- МКАктриса
Мария
Козакова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- СДАктёр
Сергей
Дьяков
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- ДИАктёр
Денис
Иванов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актриса
Любовь
Константинова
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ВЛАктёр
Владимир
Левкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- ЮМАктёр
Юрий
Межевич
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- АРСценарист
Алексей
Редозубов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- ГАПродюсер
Гуля
Аскарова
- Продюсер
Максим
Королев
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Фёдор
Стуков