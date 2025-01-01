Домохозяин. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Домохозяин
1-й сезон
2-я серия
9.12025, Домохозяин. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
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Домохозяин (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полицейский вынужден в одиночку воспитывать двоих детей после исчезновения жены. Комедия «Домохозяин» — сериал с Павлом Чинаревым о том, как совмещать работу и семью.

Антон Шаталин живет в городе Семиморске и работает в полиции. Он ответственный опер, который все меньше думает о семье и все больше посвящает себя должностным обязанностям. Однажды Антону все-таки выдается выходной, и он решает порадовать жену и детей, устроив пикник. Заканчивается эта затея неожиданно: его супруга бесследно исчезает. Теперь на Шаталина сваливается куча домашних забот, а также воспитание сына и дочки. Все это ему предстоит совмещать с оперативной работой.

Справится ли он с этой задачей, расскажет «Домохозяин». Сериал 2025 года можно смотреть на видеосервисе Wink!

Сериал Домохозяин 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Домохозяин»