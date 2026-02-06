Жертва (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Ольга Дементьева живет с тремя детьми и мужем Ярославом. После тяжелой смены ее находят без сознания в лесопарке. Дело о нападении на нее поручают следователю Андрею Говорову, недавно вернувшемуся в родной город. Он и представить не мог, что пострадавшая — его первая любовь. В жизнь Ольги возвращается ее бывший муж Ушаков, освободившийся из колонии. Андрей начинает расследование и выясняет страшные подробности из прошлого Ольги и Ушакова.
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ВДАктёр
Владимир
Данай
- Актёр
Игорь
Гурьев
- Актёр
Валерий
Борисов
- ВЕСценарист
Валентин
Емельянов
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АКОператор
Антон
Комаров