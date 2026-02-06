Жертва (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Ольга Дементьева живет с тремя детьми и мужем Ярославом. После тяжелой смены ее находят без сознания в лесопарке. Дело о нападении на нее поручают следователю Андрею Говорову, недавно вернувшемуся в родной город. Он и представить не мог, что пострадавшая — его первая любовь. В жизнь Ольги возвращается ее бывший муж Ушаков, освободившийся из колонии. Андрей начинает расследование и выясняет страшные подробности из прошлого Ольги и Ушакова.

