Жертва (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Ольга Дементьева живет с тремя детьми и мужем Ярославом. После тяжелой смены ее находят без сознания в лесопарке. Дело о нападении на нее поручают следователю Андрею Говорову, недавно вернувшемуся в родной город. Он и представить не мог, что пострадавшая — его первая любовь. В жизнь Ольги возвращается ее бывший муж Ушаков, освободившийся из колонии. Андрей начинает расследование и выясняет страшные подробности из прошлого Ольги и Ушакова.

