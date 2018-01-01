Wink
Сериалы
Жертва
Актёры и съёмочная группа сериала «Жертва»

Актёры и съёмочная группа сериала «Жертва»

Режиссёры

Владислав Николаев

Владислав Николаев

Режиссёр

Актёры

Светлана Смирнова-Марцинкевич

Светлана Смирнова-Марцинкевич

АктрисаОльга
Дмитрий Ратомский

Дмитрий Ратомский

Актёр
Владимир Данай

Владимир Данай

Актёр
Игорь Гурьев

Игорь Гурьев

Актёр
Валерий Борисов

Валерий Борисов

Актёрслесарь

Сценаристы

Валентин Емельянов

Валентин Емельянов

Сценарист

Продюсеры

Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Татьяна Северюхина

Татьяна Северюхина

Продюсер
Олег Пиганов

Олег Пиганов

Продюсер
Вика Шахназарова

Вика Шахназарова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер

Операторы

Антон Комаров

Антон Комаров

Оператор