Осенний роман (сериал, 2025) смотреть онлайн

Учительница биологии Ирина недавно рассталась с мужем из-за его измены. После развода Михаил оставил Ире квартиру и пообещал помогать в случае необходимости. По дороге домой Ирину чуть не сбивает машина. От стресса у водителя случается сердечный приступ. Ирина вызывает скорую, а после продолжает навещать Семена, отвлекаясь от собственных проблем.



Постепенно они находят общий язык и сближаются. Семен влюбляется, но Ира, несмотря на взаимные чувства, понимает, что не готова к новым отношениям. Тем временем в ее жизнь возвращается Михаил, а его новая жена пытается убрать соперницу с пути…

