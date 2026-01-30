WinkСериалыОсенний роман1-й сезон2-я серия
8.52025, Осенний роман. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Осенний роман (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Учительница биологии Ирина недавно рассталась с мужем из-за его измены. После развода Михаил оставил Ире квартиру и пообещал помогать в случае необходимости. По дороге домой Ирину чуть не сбивает машина. От стресса у водителя случается сердечный приступ. Ирина вызывает скорую, а после продолжает навещать Семена, отвлекаясь от собственных проблем.
Постепенно они находят общий язык и сближаются. Семен влюбляется, но Ира, несмотря на взаимные чувства, понимает, что не готова к новым отношениям. Тем временем в ее жизнь возвращается Михаил, а его новая жена пытается убрать соперницу с пути…
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ИСРежиссёр
Инна
Сопина
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- АМАктриса
Анна
Мареева
- АОАктриса
Аксинья
Олейник
- АВАктриса
Анастасия
Воронина
- ТЯАктриса
Татьяна
Яворская
- АЮАктриса
Алина
Юртаева
- НШАктриса
Наталья
Шевцова
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ВШСценарист
Валентина
Шевяхова
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лысенков
- ДМХудожница
Дарья
Малахова
- ВВОператор
Владимир
Володин
- АСКомпозитор
Анатолий
Симонов