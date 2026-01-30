Осенний роман (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Осенний роман. Сезон 1
Осенний роман
2025, Осенний роман. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
О сериале

Учительница биологии Ирина недавно рассталась с мужем из-за его измены. После развода Михаил оставил Ире квартиру и пообещал помогать в случае необходимости. По дороге домой Ирину чуть не сбивает машина. От стресса у водителя случается сердечный приступ. Ирина вызывает скорую, а после продолжает навещать Семена, отвлекаясь от собственных проблем.

Постепенно они находят общий язык и сближаются. Семен влюбляется, но Ира, несмотря на взаимные чувства, понимает, что не готова к новым отношениям. Тем временем в ее жизнь возвращается Михаил, а его новая жена пытается убрать соперницу с пути…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Актёры и съёмочная группа сериала «Осенний роман»