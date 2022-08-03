9.22018, Cats & Peachtopia
Мультфильм, Для самых маленьких83 мин6+
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Большой кошачий побег (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Ленивый кот по кличке Пухляш живет в комфортабельной квартире с любимой хозяйкой, сыном Шустриком и другом-попугаем. Шустрик не разделяет образа жизни отца и однажды сбегает из дома за приключениями. Зная об опасностях внешнего мира, Пухляш выходит из зоны комфорта и мчится на поиски сына.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоFull HD, SD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb