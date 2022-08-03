Ленивый кот по кличке Пухляш живет в комфортабельной квартире с любимой хозяйкой, сыном Шустриком и другом-попугаем. Шустрик не разделяет образа жизни отца и однажды сбегает из дома за приключениями. Зная об опасностях внешнего мира, Пухляш выходит из зоны комфорта и мчится на поиски сына.

