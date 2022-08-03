Большой кошачий побег
Wink
Детям
Большой кошачий побег
9.22018, Cats & Peachtopia
Мультфильм, Для самых маленьких83 мин6+
Фильм в подписке «START»

Большой кошачий побег (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Ленивый кот по кличке Пухляш живет в комфортабельной квартире с любимой хозяйкой, сыном Шустриком и другом-попугаем. Шустрик не разделяет образа жизни отца и однажды сбегает из дома за приключениями. Зная об опасностях внешнего мира, Пухляш выходит из зоны комфорта и мчится на поиски сына.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb