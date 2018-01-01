Wink
Большой кошачий побег
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой кошачий побег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой кошачий побег»

Режиссёры

Гэри Ван

Gary Wang
Режиссёр

Актёры

Ян Яньдо

Yang Yanduo
Актёрозвучка
Эмиль Чау

Emil Chau
Актёрозвучка
Чэнь Линьшэн

Chen Linsheng
Актёрозвучка

Сценаристы

Гэри Ван

Gary Wang
Сценарист

Продюсеры

Юй Чжоу

Yu Zhou
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Шадхин

Актёр дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Монтажёры

Чжао Цзи

Zhao Ji
Монтажёр

Композиторы

Го Хаовэй

Guo Haowei
Композитор