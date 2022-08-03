Расправь крылья (фильм, 2019) смотреть онлайн

Современный подросток, увлеченный гаджетами, Тома негодует, когда мать отправляет его к отцу-орнитологу, с которым она давно в разводе. Жизнь в болотистой местности совсем не прельщает городского парня, но возможность поучаствовать в спасении вымирающего вида гусей меняет его взгляды.

