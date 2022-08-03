Расправь крылья
Wink
Детям
Расправь крылья

Расправь крылья (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.42019, Donne moi des ailes
Драма, Семейный108 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Современный подросток, увлеченный гаджетами, Тома негодует, когда мать отправляет его к отцу-орнитологу, с которым она давно в разводе. Жизнь в болотистой местности совсем не прельщает городского парня, но возможность поучаствовать в спасении вымирающего вида гусей меняет его взгляды.

Страна
Норвегия, Франция
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расправь крылья»