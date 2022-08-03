Расправь крылья (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.42019, Donne moi des ailes
Драма, Семейный108 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Современный подросток, увлеченный гаджетами, Тома негодует, когда мать отправляет его к отцу-орнитологу, с которым она давно в разводе. Жизнь в болотистой местности совсем не прельщает городского парня, но возможность поучаствовать в спасении вымирающего вида гусей меняет его взгляды.
СтранаНорвегия, Франция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НВРежиссёр
Николя
Ванье
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- Актриса
Мелани
Дуте
- ЛВАктёр
Луис
Васкес
- ФСАктёр
Фредерик
Сорель
- Актриса
Лилу
Фогли
- ГБАктёр
Грегори
Баке
- Актёр
Доминик
Пинон
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- АПАктриса
Ариан
Пири
- Сценарист
Лилу
Фогли
- НВСценарист
Николя
Ванье
- КМСценарист
Кристиан
Муллек
- МПСценарист
Маттье
Пети
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МЧАктёр дубляжа
Максим
Чихачёв
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ААКомпозитор
Арман
Амар