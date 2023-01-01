Иммигрант (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Охранник против наркоторговца: криминальный боевик с Денисом Никифоровым.
Чеченец Малик много лет живет с семьей в Париже. Переехав туда в поисках лучшей жизни, он научился зарабатывать, «крышуя» местные предприятия. Однако «бизнес» Малика оказывается под угрозой, когда крупный торговец наркотиками Жан-Мишель решает расширить сеть своего влияния. Наркобарон пытается организовать продажу веществ в магазинах, автосервисах и клубах, которые находятся под защитой Малика. Столкнувшись с сопротивлением, Жан-Мишель доходит до угроз в адрес семьи чеченского иммигранта. Тогда Малик клянется, что одержит победу в этой войне.
Кто окажется сильнее — местный преступник или «честный» иммигрант? Смотреть фильм «Иммигрант» 2023 года можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- РМРежиссёр
Руслан
Магомадов
- РДАктёр
Руслан
Дадаев
- СНАктёр
Сами
Насери
- Актёр
Денис
Никифоров
- ФМАктёр
Фридерик
Мастро
- АКАктёр
Абдель
Кисси
- ИААктёр
Ислам
Авурханов
- ЖШАктёр
Жан-Пьер
Шиллинг
- АМАктёр
Анзор
Мембатыров
- ЛКАктёр
Леонид
Кутсар
- ШХАктёр
Шарип
Хабибов
- РМСценарист
Руслан
Магомадов
- РДСценарист
Руслан
Дадаев
- РМПродюсер
Руслан
Магомадов
- РДПродюсер
Руслан
Дадаев
- АШПродюсер
Андрей
Шахмарданов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Миронцев
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- АААктриса дубляжа
Анна
Арланова
- РММонтажёр
Руслан
Магомадов
- МБОператор
Михаил
Белов
- АМКомпозитор
Артем
Малков