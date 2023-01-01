Иммигрант (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Охранник против наркоторговца: криминальный боевик с Денисом Никифоровым.



Чеченец Малик много лет живет с семьей в Париже. Переехав туда в поисках лучшей жизни, он научился зарабатывать, «крышуя» местные предприятия. Однако «бизнес» Малика оказывается под угрозой, когда крупный торговец наркотиками Жан-Мишель решает расширить сеть своего влияния. Наркобарон пытается организовать продажу веществ в магазинах, автосервисах и клубах, которые находятся под защитой Малика. Столкнувшись с сопротивлением, Жан-Мишель доходит до угроз в адрес семьи чеченского иммигранта. Тогда Малик клянется, что одержит победу в этой войне.



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