Иммигрант
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Иммигрант

Иммигрант (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.32023, The Immigrant
Боевики, Криминал84 мин16+

Сюжет

Охранник против наркоторговца: криминальный боевик с Денисом Никифоровым.

Чеченец Малик много лет живет с семьей в Париже. Переехав туда в поисках лучшей жизни, он научился зарабатывать, «крышуя» местные предприятия. Однако «бизнес» Малика оказывается под угрозой, когда крупный торговец наркотиками Жан-Мишель решает расширить сеть своего влияния. Наркобарон пытается организовать продажу веществ в магазинах, автосервисах и клубах, которые находятся под защитой Малика. Столкнувшись с сопротивлением, Жан-Мишель доходит до угроз в адрес семьи чеченского иммигранта. Тогда Малик клянется, что одержит победу в этой войне.

Кто окажется сильнее — местный преступник или «честный» иммигрант? Смотреть фильм «Иммигрант» 2023 года можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
2.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иммигрант»

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