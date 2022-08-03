Лес самоубийц (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, The Sea of Trees
Фэнтези, Триллер106 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Американец Артур отправляется в печально известный по всему миру и реально существующий «лес самоубийц», чтобы покончить с собой у подножия горы Фудзи. Артур уже готов на последний шаг, но тут он встречает японца, который потерялся в лесу после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Только выбраться из леса намного сложнее, чем попасть в него, и двое мужчин отправляются в непростое, полное рефлексий путешествие по «морю деревьев», чтобы найти выход — но уже не из жизни, а из леса. Дорогу домой.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- РСАктриса
Риоко
Сета
- СТАктриса
Сиенна
Тоу
- НМАктёр
Наоко
Маршалл
- МТАктриса
Митико
Томура
- ЮТАктёр
Юскэ
Тодзава
- АЛАктёр
Абе
Ли Цуненори
- Актёр
Джо
Джирард
- КССценарист
Крис
Спарлинг
- ЕБПродюсер
Е.
Брайан Доббинс
- Продюсер
Ф.
Гэри Грей
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- КТОператор
Каспер
Туксен
- МБКомпозитор
Мэйсон
Бейтс