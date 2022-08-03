Лес самоубийц (фильм, 2015) смотреть онлайн

Американец Артур отправляется в печально известный по всему миру и реально существующий «лес самоубийц», чтобы покончить с собой у подножия горы Фудзи. Артур уже готов на последний шаг, но тут он встречает японца, который потерялся в лесу после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Только выбраться из леса намного сложнее, чем попасть в него, и двое мужчин отправляются в непростое, полное рефлексий путешествие по «морю деревьев», чтобы найти выход — но уже не из жизни, а из леса. Дорогу домой.

