Лес самоубийц
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Лес самоубийц

Лес самоубийц (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, The Sea of Trees
Фэнтези, Триллер106 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Американец Артур отправляется в печально известный по всему миру и реально существующий «лес самоубийц», чтобы покончить с собой у подножия горы Фудзи. Артур уже готов на последний шаг, но тут он встречает японца, который потерялся в лесу после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Только выбраться из леса намного сложнее, чем попасть в него, и двое мужчин отправляются в непростое, полное рефлексий путешествие по «морю деревьев», чтобы найти выход — но уже не из жизни, а из леса. Дорогу домой.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лес самоубийц»