Биография

Джо Джирард — американский актер и работник телевидения. В 2014 году Джо работал ассистентом по производству в телесериале «Меняющие правила игры». Изредка принимал участие в создании различных телевизионных шоу. Джо Джирард дебютировал в кино как актер в игровом короткометражном фильме «День свадьбы». Появился в маленькой роли в метафорической драме «Лес самоубийц». В американском документальном сериале «Секреты и заговоры», выходившем три сезона появился в эпизодической роли. Исполнил небольшие роли в картинах «Золото», «Свободные люди округа Джонс», «Конец света: 10 способов, как он наступит». Всего актер сыграл меньше десяти ролей.