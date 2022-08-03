Лающие собаки никогда не кусают (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
6.92000, Peullandaseuui gae
Комедия105 мин18+
О фильме
Молодой университетский лектор с беременной подружкой живет в густонаселенном жилом комплексе. Когда постоянно лающая где-то по соседству собака переполняет чашу его терпения, скромный очкарик решает действовать.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
