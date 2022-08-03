Лающие собаки никогда не кусают (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Лающие собаки никогда не кусают
6.92000, Peullandaseuui gae
Комедия105 мин18+

О фильме

Молодой университетский лектор с беременной подружкой живет в густонаселенном жилом комплексе. Когда постоянно лающая где-то по соседству собака переполняет чашу его терпения, скромный очкарик решает действовать.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лающие собаки никогда не кусают»